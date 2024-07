Wczoraj, 28 lipca, papież Franciszek wsiadł do specjalnego, pomalowanego w watykańskie barwy tramwaju i ruszył z Franciszkańskiej 3 w kierunku Błoń na spotkanie z młodzieżą. Ojciec Święty przejechał 5 przystanków, pozdrawiał wiernych i chodził po tramwaju witając się z podróżującymi. Dlaczego akurat wybrał podróż tramwajem? To nawiązanie do czasów, kiedy jako kardynał podróżował po Buenos Aires komunikacją miejską. Niestety na trasie przejazdu padał deszcz, choć nie przeszkodziło to pielgrzymom, którzy wiwatowali na widok papieża Franciszka i krzyczeli "kochamy cię!". Potem na Błoniach przesiadł się do papa mobile.

Co stanie się ze specjalnym tramwajem? Będzie spokojnie jeździł dalej na swoich liniach.

Papież Franciszek pochwalił się też przejazdem tramwajem na swoim Instagramie.

Papież Franciszek w tramwaju w Krakowie.

Papież Franciszek pozdrawia wiernych z tramwaju.