Otylia Jędrzejczak jest w ciąży?! Jej wpis na Facebooku nie pozostawia wątpliwości! Mistrzyni Olimpijska w pływaniu z okazji urodzin podziękowała fanom za pluszaki i napisała, że wkrótce jej się przydadzą! Przy okazji wpisu dodała również ikonkę butelki dla niemowlęcia!

Niedawno Otylia skończyła 33 lata. Kilka lat temu zakończyła karierę sportową, a więc to odpowiedni czas na macierzyństwo! Zwłaszcza, że w jej życiu pojawił się mężczyzna! Pływaczka nie chciała o nim mówić w mediach, ale zdradziła, że jest zakochana:

Powiedzmy, że mam kogoś, z kim mogę dzielić się problemami. I to jest najważniejsze. Potrafimy rozmawiać ze sobą, mimo że nie łączy nas praca. Ja teraz czerpię z życia pełnymi garściami i nie zastanawiam się, co będzie jutro. Życie jest na to zbyt piękne i krótkie - mówiła w Twoim Imperium.