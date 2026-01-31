Na ten moment fani rajskiego hotelu czekali od dawna. Po długiej absencji związanej z ciążą i opieką nad córeczką, Klaudia El Dursi już niebawem pojawi się w nowej edycji "Hotelu Paradise". Ponownie towarzyszyć jej będzie niezastąpiony Pan Lektor, ale też druga prowadząca, Edyta Zając, która była gospodynią poprzednich dwóch sezonów randkowego reality-show. To jednak nie koniec rewelacji. W 12. edycji "Hotelu Paradise", tuż obok nowych twarzy, pojawi się także duet doskonale znanych widzom uczestników.

Dwie prowadzące i nie tylko. To czeka nas w 12. edycji "Hotelu Paradise"

Choć od finału ostatniej edycji "Hotelu Paradise" minęły już trzy miesiące, emocje związane z produkcją wciąż nie opadły. Podczas gdy finaliści show, Kuba i Agata z "Hotelu Paradise" rozstali się, a o okolicznościach rozpadu ich związku huczało w sieci, grono sympatyków show już z wypiekami na twarzach czeka na kolejny sezon rajskiego hotelu. Już niebawem poznamy nowych pewnych siebie, charyzmatycznych i atrakcyjnych singli, którzy zamieszkają w luksusowym kurorcie, gdzie walczą nie tylko o sławę, miłość, ale też wielkie pieniądze.

Jak już wiemy, nowy, 12. sezon miłosnego hitu TVN będzie nakręcany w Tajlandii, a "Hotel Paradise" poprowadzą Edyta Zając i Klaudia El Dursi, która powraca do telewizji po przerwie macierzyńskiej. Obie gwiazdy będą prowadzić show naprzemiennie, na równych zasadach.

Znamy się z Klaudią i lubimy, ale nie mamy zacieśnionych kontaktów na co dzień. Jesteśmy inne i mamy inny styl prowadzenia programu. Myślę, że to może być atut i świeżość dla tego formatu - mówiła w ''Dzień Dobry TVN'' Edyta Zając.

Paniom ponownie towarzyszyć będzie także znany ze swoich trafnych komentarzy i rozbrajających żartów, Pan Lektor. Jak się okazuje, to jeszcze nie wszystko. W 12. edycji "Hotelu Paradise" do programu powrócą także... byli uczestnicy.

Byli uczestnicy w nowej edycji 12. edycji "Hotelu Paradise"

Czegoś takiego nikt się nie spodziewał. W nowym "Hotelu Paradise" zobaczymy uczestników, którzy choć nie sparowali się w programie, to stworzyli związek poza kamerami. Mowa o Dominice Bereś i Kubie Mroczce z "Hotelu Paradise", który ostatnio zaskoczył fanów swoją metamorfozą. Para znana z 8. edycji rajskiego hotelu pochwaliła się w sieci radosną nowiną.

Meldujemy się w Tajlandii, ale nie bez powodu, bo wracamy do ''Hotelu Paradise''. Tym razem nie jako single, a jako para. Nie ukrywamy, że jednocześnie jesteśmy zestresowani i podekscytowani, bo nie wiemy, co nas czeka. Ale nasza przygoda dopiero się zaczyna, więc do zobaczenia w raju - napisała na Instagramie Dominika z ''Hotelu Paradise''.

Kuba Bereś i Kuba Mroczka z 8. edycji w nowej odsłonie "Hotelu Paradise". Co będą robić?

Czy Dominika i Kuba wracają do "Hotelu Paradise" by nieźle namieszać, a może by stać się mentorami walczących o uczucia singli? Jak dotąd zarówno produkcja rajskiego hotelu, prowadzące, jak i główni zainteresowani nie zdradzili, co szykują dla widzów w nowym, 12. sezonie.

Tak rozwijał się związek Kuby i Dominiki z "Hotelu Paradise"

Choć w miłosnym hicie TVN Kubie nie udało się stworzyć związku ze swoją wybranką, to po opuszczeniu "Hotelu Paradise", Kuba i Dominika zaczęli spędzać ze sobą coraz więcej czasu. Ich relacja stopniowo się rozwijała, aż w końcu zostali parą. W styczniu 2025 roku świętowali pierwszą rocznicę związku, a już w lutym zamieszkali razem. Ich relacja rozwijała się dynamicznie. W marcu Dominika uczciła urodziny Kuby, w kolejnych miesiącach para wspólnie podróżowała, a Dominika dzieliła się z fanami osobistymi przeżyciami. Październikowy urlop na Rodos oraz koniec roku poświęcony na budowanie sylwetki były kolejnymi dowodami na intensywne życie tej pary. Obecnie Dominika i Kuba tworzą jeden z najbardziej lubianych post-hotelowych związków.

