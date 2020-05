Oto 4 modne fryzury na lato 2020 dla długich i półdługich włosów

Wakacje zbliżają się wielkimi krokami, a tuż przed latem warto postawić na metamorfozę swojej fryzury. Na jakie cięcie i farbowanie się zdecydować? Postawić na grzywkę czy jednak o niej zapomnieć? W naszym zestawieniu zebraliśmy 4 najmodniejsze fryzury na lato 2020, w których się zakochasz. Już teraz cię zapewniamy, że nie będziesz mogła się zdecydować.

1. Curtain bangs - postaw na grzywkę w gwiazdorskim stylu!

Curtain bangs to grzywka, która charakteryzuje się tym, że... nie jest idealna! Kosmyki zaczesane nonszalancko na boki sprawią, że będziesz w niej wyglądać bardzo dziewczęco, ale i niegrzecznie. Curtain bangs pasuje praktycznie każdej kobiecie i każdemu kształtowi twarzy. Będzie świetnym rozwiązaniem dla kobiet, które nie lubią swojego wysokiego czoła lub dla pań, które chcą optycznie wyszczuplić swoją twarz - curtain bangs nie dość, że magicznie sprawia że "chudniemy", to w dodatku eksponuje oczy i kości policzkowe. Curtain bangs to grzywka we francuskim stylu!

2. A-line bob - czyli fryzura idealna dla okrągłych twarzy

A co powiecie na mocniejsze cięcie A-line bob? A-line bob to fryzura, w której najkrótsze kosmyki znajdują się przy karku, a najdłuższe - znajdują się przy samej twarzy. Nazwa A-line bob pochodzi od kształtu cięcia, ponieważ z tyłu linia włosów przypomina literę A. A-line bob optycznie wyszczupli naszą szyję i pięknie ją wyeksponuje. Co więcej, jeśli masz okrągłą twarz, kosmetyki delikatnie na nią opadające, sprawią że wyda się smuklejsza.

3. Pastelowa koloryzacja na lato 2020? O tak!

A co powiesz na pastelową koloryzację? Brzmi odważnie, ale na pewno będzie ci pasować. Jeśli boisz się na stałe postawić na pastele, pomyśl o zmywalnej koloryzacji. Obecnie w ofercie wielu sklepów znajdziesz wiele koloryzujących sprayów lub masek do włosów, które zmywają się po jednym myciu, lub maksymalnie kilku. Pastelowa koloryzacja będzie na pewno bardzo efektowna!

4. Na koniec następna boska koloryzacja idealna na lato 2020. W tej koloryzacji chodzi przede wszystkim o naturalność. Jeśli chcesz delikatnie odświeżyć swoja fryzurę, postaw na twilighting hair. Twilighting hair to to połączenie balejażu oraz koloryzacji w stylu Babylights - najczęściej jest to połączenie modnego teraz brązu z ciepłymi, złotymi refleksami. Kluczem do osiągnięcia idealnej fryzury twilight hair jest dążenie do jak największej naturalności - włosy mają wyglądać tak jakby były muskane w sporej dawce słonecznymi promieniami.