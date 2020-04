Jak ukryć odrost? Oto 5 fryzur bez farbowania, które dają efekt WOW!

Martwisz się, że w związku z zamkniętymi salonami fryzjerskimi, twój odrost na włosach będzie coraz bardziej widoczny. Aby go ukryć, możesz użyć prawdziwego hitu - to spray z Rossmanna za 6 złotych. Jeśli jednak nie chcesz eksperymentować z rozjaśnianiem włosów w domu, możesz wykorzystać kilka trików na ukrycie odrostu. Przedstawiamy 5 prostych fryzur, które sprawią że odrost będzie zdecydowanie mniej widoczny. Oto one!

1. Fryzura z opaską

Zrób fryzurę z opaską w roli głównej! Opaska skutecznie odwróci wzrok od twojego odrostu, którego tak skutecznie chciałabyś się pozbyć. Opaska powinna znajdować się w miejscu wyraźnego przejścia kolorystycznego - czyli tam gdzie "styka się" ze sobą twój naturalny kolor włosów i kolor farby. To proste, a naprawdę działa!

2. Warkocze, najlepiej dobierane

Fryzura numer dwa znane nam wszystkim warkocze - najlepiej dobierane. Spójrzcie na zdjęcie poniżej - widoczny odrost sprawia nawet, że fryzura wygląda jeszcze bardziej interesująco!

PS. Dobrym trikiem jest zaplecenie luźnego warkocza, możesz wyjąć z niego nawet kilka pasemek włosów, tak żeby fryzura wyglądała niezwykle naturalnie. To jeszcze bardziej odwróci wzrok od odrostu!

3. Przedziałek na boku

Fryzura numer trzy to przedziałek na boku. Unikaj przedziałku centralnie na środku twojej głowy. Zaczesz włosy na któryś bok - sama zobaczysz różnicę! Proste, a naprawdę działa!

4. Zrób sobie loki (najlepiej też z przedziałkiem na boku)!

Odrost na idealnie prostych włosach będzie zawsze bardziej widoczny niż na tych pokręconych czy pofalowanych. Dlatego też postaw na fale lub loki.

5. Wysoki kucyk

I oto nasza ostatnia propozycja - wysoko zaczesany kucyk to idealna propozycja, kiedy twój odrost ma już kilka centymetrów. Zrób wysokiego kocyka w miejscu gdzie widać odcięcie twojego naturalnego koloru włosów i farbowanych włosów. Do całości dopasuj np. piękną gumkę albo wstążkę. To będzie wyglądać naprawdę super!

A tak prezentuje się wersja bez dodatków. Też działa!

A jeśli żadna z powyższych fryzur ci nie odpowiada, zawsze możesz... założyć czapkę albo kapelusz ;-)