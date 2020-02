Curtain bangs - to najmodniejsza fryzura 2020! Pasuje każdej z nas

Curtain bangs - ta grzywka jest hitem 2020 roku - a zwłaszcza zbliżającej się wiosny! Curtain bangs to grzywka "zasłona" lub "firanka". Curtain bangs to grzywka, która charakteryzuje się tym, że nie jest idealna - i właśnie to w niej kochamy najbardziej! Kosmyki zaczesane nonszalancko na boki sprawią, że będziemy w niej wyglądać dziewczęco, ale i niegrzecznie. Curtain bangs to takie zaczesanie grzywki, które pokochały m.in. Francuzki. Curtain bangs pasuje praktycznie każdej kobiecie i każdemu kształtowi twarzy. Będzie świetnym rozwiązaniem dla kobiet, które nie lubią swojego wysokiego czoła lub dla pań, które chcą optycznie wyszczuplić swoją twarz - curtain bangs nie dość, że magicznie sprawia że "chudniemy", to w dodatku eksponuje oczy i kości policzkowe. Jeszcze jednym plusem curtain bangs jest to, że nie wymaga zbyt wiele zachodu przy jej stylizacji! Same zalety!

Jak nosić curtain bangs?

Curtain bangs z długimi czy krótkimi włosami? Możliwości jest wiele i na to pytanie nie ma jednej odpowiedzi. Grzywka "zasłona" będzie wyglądać bosko z klasycznym bobem (najlepiej noszonym na luzie, w lekkich, połamanych falach i długości do brody). Curtain bangs współgrać będzie również z długimi włosami. Poniżej zobaczycie, które gwiazdy zdecydowały się na tę fryzurę. Curtain bangs podbija nie tylko czerwone dywany, ale i Instagram!

Miłośniczką curtain bangs jest m.in. Alexa Chung.

Modę na tę grzywkę lansowała również Dakota Johnson.

East News

Na curtain bangs jakiś czas temu postawiła również Małgosia Socha.

Curtain bangs cieszy się dużą popularnością na Instagramie.

Sami widzicie, że pasuje każdemu i każdej długości włosów!