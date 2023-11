1 z 5

Prada

Jeśli coś jest na wybiegu Prady, to znaczy, że zaraz będzie wszędzie. Zatem śmiało, skróć grzywkę do wysokości jednej trzeciej czoła i… odważnie przyciągaj do niej wzrok spektakularną, mocno zdobioną opaską. Uzyskasz efekt jak z lat 60. Audrey Hepburn byłaby na tak!