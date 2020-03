Fryzury na wiosnę i lato 2020. To najmodniejszy odcień blondu! 

Chcesz podkręcić swój odcień blondu na wiosnę 2020? Proszę bardzo! Przedstawiamy najmodniejszy odcień blondu na zbliżające się miesiące - oto odważny, ale za to jaki efektowny - nordycki blond, znany jako "nordic white". Jak wygląda?

Nordycki blond to chyba najjaśniejszy i najchłodniejszy odcień blondu, momentami możecie mieć wrażenie, że jest biały niczym kartka papieru. Nordycki blond już od kilku lat co chwilę wraca na tapetę - to wszystko za sprawą m.in. królowej smoków, Daenerys z serialu "Gra o tron", która swoim jasnym kolorem włosów zdecydowanie przyciąga wzrok.

Komu pasuje nordycki blond?

Nordycki blond jest przepięknym odcieniem blondu. Niestety nie każda z nas może pozwolić sobie na pofarbowanie włosów właśnie na ten odcień. Dlaczego? Tak charakterystyczny kolor uwypukli nasze wszelkie niedoskonałości - np. jeśli masz problemy z cerą, powinnaś zrezygnować z nordyckiego blondu.

Kolor ten najbardziej pasuje osobom, które z natury mają jasny blond. Uzyskać wtedy odcień inspirowany Skandynawią jest bardzo łatwo, nawet w warunkach domowych. Naturalne blondynki dobrze będą wyglądać w „północnych odcieniach”, ich subtelność dobrze robi dla cery delikatnej, porcelanowej. Nordic blond sprawdzi się także przy ciemnych oczach, może wtedy wyglądać bardzo intrygująco. Tak samo przy ciemnej karnacji, jednak wtedy odchodzimy już od klasycznego looku Nord - powiedział nam Damian Drzyzga – trener Davines, właściciel warszawskiego salonu Let’s Dye – Hair Colour Experts.

Jak dbać o włosy nordic blond?

Niestety nordic blond jest kolorem, o który trzeba wyjątkowo dbać - włosy w takim kolorze są uwrażliwione z powodu zabiegu rozjaśniania.

Ich kondycja wymaga odpowiedniej, codziennej pielęgnacji z wykorzystaniem szamponów, masek oraz kosmetyków zabezpieczających i wygładzających strukturę włókien. Właściwa pielęgnacja pozwoli cieszyć się kolorem dłużej.

Nordycki blond robi wspaniałe wrażenie - cieszy się ogromną popularnością na Instagramie.