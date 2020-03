Trendy fryzury 2020. Twilighting hair to najmodniejsza koloryzacja wiosny i lata 2020! Na czym polega i komu pasuje?

Chcesz zmienić coś w swojej fryzurze? Myślisz o nowej koloryzacji na zbliżającą się wiosnę i lato? Przedstawiamy twilighting hair - to totalnie nowy trend w koloryzacji włosów, który z pewnością będzie rządzić w tym sezonie. Co to jest twilighting? Na czym polega? Komu styliści fryzur polecają tę koloryzację najbardziej? Wszystkiego dowiecie się z tekstu poniżej.

Twilighting hair - co to za koloryzacja?

Twilighting hair to to połączenie balejażu oraz koloryzacji w stylu Babylights - najczęściej jest to połączenie modnego teraz brązu z ciepłymi, złotymi refleksami. Kluczem do osiągnięcia idealnej fryzury twilight hair jest dążenie do jak największej naturalności - włosy mają wyglądać tak jakby były muskane w sporej dawce słonecznymi promieniami.

Twilight hair będzie pasować większości szatynek, brunetek i ciemnych blondynek. Co najważniejsze, przy tej koloryzacji nie musisz często odświeżać koloru. Wystarczy raz na trzy, cztery miesiące dodać refleksy, by fryzura wyglądała tak jakbyś wyszła prosto od fryzjera. Co sądzicie o tej koloryzacji? My jesteśmy zdecydowanie na tak!

Twilighting cieszy się niezwykle dużą popularnością na Instagramie.

W tej koloryzacji zakochała się również Beyonce!

Jak wam się podoba?