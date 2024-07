To pierwsze oświadczenie zespołu Eagles Of Death Metal po zamachach terrorystycznych w Paryżu! To właśnie w czasie ich koncertu rozegrały się dramatyczne sceny w sali Bataclan. Zginęło tam 89 osób.

Dziś w Internecie zespół po raz pierwszy zabrał głos po tym, co się stało.

Na swoim profilu na Facebooku członkowie zespołu zamieścili post, w którym czytamy o ich wielkim bólu. Wciąż nie wierzą w to, co się stało w miniony piątek.

While the band is now home safe, we are horrified and still trying to come to terms with what happened in France. Our...

Posted by Eagles Of Death Metal on 18 listopada 2015