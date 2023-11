Nie żyje Agnieszka Kotulanka. Aktorka zmarła 20 lutego, miała 61 lat. Pogrzeb aktorki odbędzie się 27 lutego. W latach 1997-2013 Kotulanka grała w serialu "Klan", gdzie wcielała się w postać Krystyny Lubicz. Widzowie darzyli Krystynę Lubicz bardzo dużą sympatią, dlatego Kotulanka należała do grona jednych z najbardziej lubianych polskich aktorek. W 2014 roku producenci serialu podjęli jednak decyzję o usunięciu aktorki z obsady i uśmierceniu jej postaci. Dlaczego? Kotulanka miała problemy osobiste, walczyła z nałogiem, często nie stawiała się na zdjęciach, dlatego produkcja nie miała wyjścia i zrezygnowała ze współpracy z nią. Ostatnia scena z udziałem aktorki powstała w 2013 roku. Co to była za scena? Mamy wideo!

Ostatnia scena z Agnieszką Kotulanką w "Klanie"

Agnieszka Kotulanka grała Krystynę Lubicz do 2013 roku. Po raz ostatni pojawiła się w serialu w 2472. odcinku. Widzowie mieli okazję zobaczyć scenę, w której Krystyna Lubicz spaceruje ze swoją przyjaciółką. Podczas rozmowy Krystyna wyjawiła, że podczas pewnej konferencji, poznała mężczyznę, który okazał się jej bratnią duszą. „Mamy po prostu podobne poglądy w wielu sprawach” - powiedziała Krystyna Lubicz. Przyjaciółka zazdrościła jej tego, że poznała "bratnią duszę". Widzowie mieli nadzieję na to, że producenci rozwiną ten wątek i zobaczą wkrótce romans Krystyny, ale niespodziewanie aktorka przestała pokazywać się na planie serialu. Scenarzyści szybko wymyślili nowy wątek i w kolejnych odcinkach widzowie dowiedzieli się, że stan zdrowia Krystyny niespodziewanie się pogorszył, dlatego bohaterka Kotulanki została wysłana na leczenie do Bostonu. Niestety Kotulanka nie wróciła już do serialu, a scena spaceru była jej ostatnią w serialu "Klan".

Agnieszka Kotulanka jako Krystyna Lubicz w "Klanie" - ostatnia scena

Agnieszka Kotulanka zmarła 20 lutego

Pogrzeb aktorki odbędzie się 27 lutego w Legionowie