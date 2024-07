Za nami drugi odcinek na żywo największego show TVP 2 - "The Voice of Poland". Z trójki uczestników z każdej grupy trenera, do ćwierćfinału przeszła dwójka - jeden wybrany przez telewidzów, drugi przez jurora. Już pierwszy "live" tydzień temu pokazał, jak ciężkie jest to zadanie wyeliminować swoich podopiecznych. Przypomnijmy: "The Voice": Pierwszy odcinek na żywo za nami. Z programem pożegnało się aż 4 uczestników

Dzisiejszy odcinek zaczął się od występu Mariki, która wykonała hit Davida Guetty - "She wolf". Później przyszła kolej na uczestników z grupy Marka Piekarczyka. Michał Karpacki porwał publiczność hitem "Niedziela będzie dla nas". Aleksandra Węglewicz wykonała hit Bajmu - "Jezioro szczęścia", a Dominika Kobiałka "The Boys Are Back In Town" -Thin Lizzy. Decyzją widzów do półfinału dostał się Michał, zaś Marek dał szansę Aleksandrze.

Następnie na scenie pojawiła się drużyna Justyny Steczkowskiej. Michał Rudaś zaczarował publiczność hitem "Hello":

Zaśpiewałeś znakomicie. Zawsze, gdy ją słyszę, przypominam sobie małą dziewczynkę na wózku inwalidzkim, jak słyszę ten utwór. Ale bym się zastanowił, czy nie za dużo słodyczy było w tym wykonaniu. Ta piosenka jest gorzka, ale podobało mi się - mówił Marek

Artur Kryvych zaśpiewał wielki hit grupy HIM -Join Me to Death, zaś Kasia Sawczuk hit Edyty Górniak - List (oryginał - Celine Dion). Justyna zachwalała wokalistkę:



Zaśpiewałaś to pięknie. Celine Dion to pięknie zaśpiewała, Edyta Górniak też pięknie, Ty również. Nie jesteś gorsza od nich. A wydawało się, że to niemożliwe, bo to przepiękne wokalistki, wielkie wokalistki, piękne głosy - mówiła Justyna

Zanim poznaliśmy wyniki, diwa wykonała swój najnowszy hit - "Terra", napisany wspólnie z Kasią Nosowską. Głosowaniem widzów, do półfinału wszedł Artur, zaś Justyna pomiędzy pozostałą dwójką wybrała Kasię. Rudaś musiał pożegnać się z show.



Grupa Marii Sadowskiej również zaskoczyła publiczność. Juan Carlos Cano po raz pierwszy wykonał polski utwór - "Nadzieja", Monika Pilarczyk hit "Na językach". Najmniej spodobała Marta Dryll

Z drużyny Tomsona i Barona odpadła Paulina Romaniuk. Maja Gawłowska zachwyciła publiczność wykonaniem hitu Prince - "Purple Rain", zaś Kamil Bijoś piosenką Stinga - "Fragile".

W przyszłym odcinku jako gość specjalny wystąpi Mrozu, zaś uczestnicy zaśpiewają w duetach.

W PÓŁFINALE WYSTĄPIĄ:

JUSTYNA STECZKOWSKA - Kasia Sawczuk, Artur Kryvych

MARIA SADOWSKA - Juan Carlos Cano, Monika Pilarczyk

TOMSON I BARON - Kamil Bijoś, Maja Gawłowska

MAREK PIEKARCZYK - Michał Karpacki, Aleksandra Węglewicz

A wam kto podał się najbardziej?

