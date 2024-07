Za nami pierwszy odcinek na żywo największego show muzycznego TVP 2 - "The Voice of Poland". Każdy z trenerów w swojej ekipie miał do tej pory 4 zawodników, którzy przeszli wszystkie dotychczasowe etapy programu - od przesłuchań w ciemno do tzw. "nokautów". Ostatni odcinek przyniósł wiele emocji, gdyż jurorzy musieli skompletować grupy do odcinków na żywo. Ich wybory zaskoczyły widzów. Przypomnijmy: "The Voice": Wiemy, kto wystąpi w odcinkach na żywo. Trenerzy potrafią zaskoczyć

Pierwszy odcinek na żywo zaczął się od występów grupy Marii Sadowskiej. Sandra Mika, która wykonała utwór "Spectrum" z repertuaru Florence and The Machine. Co ciekawe, solistka wystąpiła w oryginalnej sukience, którą do programu przysłała sama liderka zespołu, Florence Welch. Kreację doceniła Justyna Steczkowska:

Pięknie zaśpiewałaś, pięknie wyglądasz, to był bardzo dobry występ - powiedziała diwa.

Marta Dryll zachwyciła wykonaniem "Empire State of Mind", Monika Pilarczyk zaśpiewała hit Katy Perry, zaś Juan Carlos Cano wykonał utwór The Doors. Pod koniec cała czwórka wraz z trenerką wykonała jej piosenkę "Life is a beat" z jej nowej płyty. Najwięcej głosów dostał Juan, zaś drugie miejsce zajęła Monika Pilarczyk. Z programem musiała pożegnać się Sandra.

Jako pierwsza z drużyny Marka Piekarczyka wystąpiła Aleksandra Węglewicz, która zaśpiewała hit Grubsona - "Na szczycie". Michał Karpacki wykonał utwór "Nigdy więcej", Justyna Kunysz "Ślepą miłość" Ani Rusowicz, Dominika Kobiałka - "Napraw" grupy LemON. Wszyscy uczestnicy zaś z trenerem wykonali hit TSA "Mass media". Głosowanie widzów wygrał Michał Karpacki, drugie miejsce zajęła zaś Aleksandra. Z programu odeszła zaś Justyna Kunysz.

Chwilą oddechu od rywalizacji był występ Libera i Mateusza Grędzińskiego, którzy wykonali hit "Czarne chmury".

W grupie Tomsona i Barona jako pierwsza wystąpiła Maja Gawłowska, genialnie wykonując hit "Byłam różą". Steczkowska była wprost oczarowana występem:

Maja - coś wspaniałego. Jesteś fantastyczna pd każdym względem. Jesteś cudem, który spłynął na ziemie, twoja sensualność mnie powala, mimo iż jestem kobietą - oceniła diwa.

Kamil Bijoś zaśpiewał przebój Bruno Marsa, Wojciech Baranowski zaś hit "Use Somebody", a Paulina Romaniuk - "Crazy". Artyści wspólnie z trenerami wykonali hit "Jak nie my to kto". Na 1. miejscu w głosowaniu widzów znalazła się Maja, zaś na 2. Paulina. Z programem musiał pożegnać się Wojtek.

Jako pierwszy z grupy Justyny Steczkowskiej wystąpił Artur Kryvych ("I See Fire"), Michał Szyc zaśpiewał piosenkę "Peron", Michał Rudaś "Jai ho", Kasia Sawczuk utwór "Adagio", którym powaliła jurorów na kolana. Wspólnie z jurorką wykonali oni hit "Za karę". 1. miejsce w głosowaniu zajął Artur, drugie Kasia, zaś z programem pożegnał się Michał Szyc.

W programie o finał nadal walczą:



JUSTYNA STECZKOWSKA - Artur Kryvych, Kasia Sawczuk, Michał Rudaś

TOMSON i BARON - Paulina Romaniuk, Maja Gawłowska, Kamil Bijoś

MAREK PIEKARCZYK - Dominika Kobiałka, Michał Karpacki, Aleksandra Węglewicz

MARIA SADOWSKA - Juan Carlos Cano, Monika Pilarczyk, Marta Dryll

Spodziewaliście się takich decyzji?

