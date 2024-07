Przez cały czas trwania programu Top Model to Osi Ugonoh była jedną z najbardziej wyrazistych postaci. Ciągle uśmiechnięta, pełna pozytywnej energii i zawsze chętna do pomocy innym. To właśnie dzięki tym cechom udało jej się zaskarbić sympatię widzów, którzy swoimi głosami umożliwili jej zwycięstwo w programie. Zobacz: Osi miała nie pójść w pokazie La Manii. Rozwiązanie problemu wiązało się z ryzykiem

Reklama

Ostatnio wzięła udział w krótkim filmiku wraz z Michałem Baryzą, gdzie odpowiadali na pytania zadane przez internautów. Większość dotyczyła samego programu, a niektóre z nich tego, co działo się w trakcie. Osi została zaskoczona jednym pytaniem o to, kto ją najbardziej denerwował w domu modelek. Zwyciężczyni programu chwilę się wahała zanim odpowiedziała, ponieważ nikomu nie chciała sprawiać przykrości. Po chwili namysłu odpowiedziała krótko i od razu przeprosiła:

Maga. Przperaszam.

Osi chyba nie jest jedyną osobą, która by tak odpowiedziała.

Zobacz: Maga skarży się na dwie uczestniczki Top Model: Nie odzywają się. Traktowały mnie jak konkurencję



Zobacz także





Reklama

Pierwsza okładka Osi: