Za nami 95. ceremonia Oscarów, jednak to kreacje gwiazd z after party zorganizowanego przez "Vanity Fair" przyprawiają o zawrót głowy. Olivia Wilde, Emily Ratajkowski, Ciara i inni.

Na tę noc czekali wszyscy sympatycy kina. Za nami 95. ceremonia Oscarów - najbardziej prestiżowych nagród filmowych. W nocy z niedzieli na poniedziałek, 13 marca, do Dolby Theatre w Los Angeles przybyła śmietanka towarzyska Hollywood. I podczas gdy na szampańskim dywanie królowały smokingi i obłędne, wieczorowe kreacje, to podczas after party, zorganizowanego przez magazyn "Vanity Fair", celebryci dali upust swojej wyobraźni. Prześwity, dekolty do pępka, a nawet... brak bielizny. Niektóre looki były nawet odważniejsze niż te z "50 twarzy Greya" czy "365 dni"!

After party po Oscarach 2023: Gwiazdy w odważnych stylizacjach na imprezie "Vanity Fair"

Wręczenie prestiżowych statuetek Amerykańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy Filmowej to nie tylko święto filmu, ale również mody. Również i tym razem gwiazdy nie zawiodły, a na Oscarach 2023 mogliśmy podziwiać masę udanych looków. Podczas gdy Lady Gaga zachwyciła mroczną suknią od Versace, Eva Longoria, postawiła na biało-złotą propozycję od Zuhair Murad, a Rihanna podkreśliła ciążowy brzuszek transparentną kreacją z kolekcji domu mody Alaïa, to jednak odważne looki śmietanki towarzyskiej Hollywood z oscarowego after party mogą przyprawić o zawrót głowy.

Podczas imprezy zorganizowanej przez magazyn "Vanity Fair" po Oscarach 2023, gwiazdy dały się ponieść wyobraźni, stawiając na wyjątkowo odważne kreacje.

After party po Oscarach 2023: Naomi Campbell w "terakotowej sukni"

Podczas oscarowego after party zorganizowanego przez magazyn "Vanity Fair", Naomi Campbell postawiła na dopasowaną "terakotową suknię" w odcieniu pudrowego różu.

Doug Peters/Press Association/East News

Uwagę zwraca nie tylko faktura kreacji przypominające tysiące połączonych ze sobą lśniących płytek, ale przede wszystkim góra sukni. Usztywniony stanik, nawiązujący do muszli niczym z "Wenus z Milo", został przyozdobiony złotym piercingiem.

After party po Oscarach 2023: Olivia Wilde eksponuje skórzany biustonosz

Na pocny akcent w postaci wymyslnego biustonosza postawiła także znana hollywoodzka aktorka - Olivia Wilde.

Evan Agostini/Invision/East News

Gwiazda takich produkcji jak "Dr House", "Tron: Dziedzictwo" czy "Miasta Miłości" postawiła na sięgającą ziemi białą suknię na jedno ramię od Gabrieli Hearst, do której założyła czarny, skórzany stanik. Całość stylizacji dopełniła srebrna biżuteria.

After party po Oscarach 2023: Sophie Turner i Joe Jonas

Znana z "Gry o tron" serialowa Sansa Stark, czyli Sophie Turner, zachwyciła na oscarowym after party czarną transparentną suknią.

Evan Agostini/Invision/East News

Żona Joe Jonasa postawiła czarną mikromini, z przezroczystą, wyszywaną kryształkami peleryną od Louis Vuitton. Z kolei jej ukochany zdecydował się na aksamitny garnitur od Bode z kwiecistymi haftami.

After party po Oscarach 2023: Leslie Mann w transparentnej czerni

Na transparentną suknię tego wieczoru skusiła się również komediowa aktorka Leslie Mann.

Doug Peters/Press Association/East News

Artystka postawiła na prześwitującą, czarną, kaskadową kreację, której autorem jest Oscar de la Renta. Szczególną uwagę zwraca jednak góra sukni. Omal nie obyło się bez wpadki!

After party po Oscarach 2023: Emily Ratajkowski w prześwitach

Znana ze swojego wyszukanego stylu Emily Ratajkowski, również i tym razem nie zawiodła swoich fanów. Podczas imprezy "Vanity Fair" postawiła na prześwitującą kreacją.

Doug Peters/Press Association/East News

Modelka zdecydowała się na dopasowaną, połyskującą, srebrną, siateczkową suknię, która doskonale podkreśliła jej sylwetkę. Prześwitująca tkanina jednak odsłoniła nie tylko biust gwiazdy, ale też jej bieliznę w kolorze nude. Hit czy kit?

After party po Oscarach 2023: Hunter Schafer z piórem zamiast biustonosza

Jednak tego wieczoru nie zabrakło dużo bardziej odważnych propozycji. Modelka i aktorka Hunter Schafer postawiła na skąpą opaskę z białym piórem zamiast stanika. Gwiazda serialu "Euforia", zdecydowała się też na eteryczny makijaż i białą, satynową, długą spódnicę z trenem. Przesadziła?

Rex Features/East News

After party po Oscarach 2023: Adwoa Aboah

Na fantazyjną suknię, skupiającą uwagę na biuście postawiła także modelka - Adwoa Aboah. Obok tego dekoltu ozdobionego kwiatami białych anturium aż trudno przejść obojętnie.

Rex Features/East News

After party po Oscarach 2023: Emma Chamberlain

Na bardziej mroczną kreację postawiła zaś Emma Chamberlain. Podczas oscarowego after party znana influencerka zdecydowała się na czarną kreację z długą spódnicą z rozcięciem na udzie i mikro crop topem w rolach głównych, na które zarzuciła transparentną siateczkową suknię z długimi rękawami.

Rex Features/East News

After party po Oscarach 2023: Ciara w siateczkowej kreacji

Na siateczkową, transparentną suknię zdecydowała się również Ciara. Amerykańska wokalistka, producentka, aktorka oraz modelka podbiła pooscarową imprezę przezroczystą, wyszywaną kryształkami suknią, do której dobrała klasyczne, czarne sandałki na obcasie, srebrną biżuterię oraz aksamitne, długie rękawiczki. Co sądzicie o tym looku?