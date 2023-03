Oscary 2023: Rihanna w drapieżnej kreacji podkreślającej ciążowy brzuszek na szampańskim dywanie [ZDJĘCIA]

Justin Timberlake zachwycił na Oscarach! Za nami 89. edycja rozdania najważniejszych nagród filmowych. Wiemy już, który film okazał się najlepszy i którzy aktorzy wrócili do domu z wymarzonymi statuetkami Oscara. Wszystkie media od kilku godzin donoszą o szokującym finale wielkiej gali, jednak na uwagę zdecydowanie zasługuje również Justin Timberlake, który zaśpiewał swój hit "Can't Stop The Feeling" i oczarował publiczność zgromadzoną w Dolby Theatre. Zobacz także: Oscary 2017 rozdane! Szokujący finał gali - MEGA-WPADKA w najważniejszej kategorii! Justin Timberlake zachwycił na Oscarach Justin Timberlake otworzył galę Oscarów w brawurowy sposób. Piosenkarz wykonał swój wielki hit "Can't Stop The Feeling" i porwał publiczność do tańca. Gwiazdy wstały z miejsc i świetnie się bawiły. Schodząc ze sceny i bawiąc się z takimi sławami jak Nicole Kidman, Justin zaczął śpiewał "Lovely Day" Billa Withersa. Zobaczcie, jak wyglądało otwarcie Oscarów i jak Justin Timberlake porwał publiczność do tańca! Zobacz także: Najpiękniejsze kreacje tegorocznych Oscarów - kto błyszczał na czerwonym dywanie w Dolby Theatre? Justin Timberlake zachwycił na Oscarach. Justin porwał publiczność do tańca. To on okazał się gwiazdą wieczoru! Piosenkarz otworzył galę Oscarów.