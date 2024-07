To była wyjątkowa Oscarowa noc dla Polaków - statuetkę dla najlepszego filmu nieanglojęzycznego zdobyła "Ida"! Jednak my bierzemy pod lupę stylizacje gwiazd z czerwonego dywanu. Ciężko było wybrać nam te najładniejsze, ale udało się! Na uznanie zasługuje Jennifer Lopez w zjawiskowej kreacji Elie Saab Couture i Jennifer Aniston, która w seksownej sukience Atelier Versace prezentowała się znakomicie.

Reklama

Przeczytajcie więcej o stylu Jennifer Lopez

Reklama

Najlepsze kreacje gwiazd na Oscarach 2015

Naszej uwadze nie umknęła również pudrowo różowa stylizacja Gwyneth Paltrow. Skromna sukienka z wiosennej kolekcji Ralph & Russo idealnie pasowała do stylu popularnej aktorki. Zachwycała również Dakota Johnson w kreacji Saint Laurent. Czerwony to zdecydowanie jej kolor! W naszej galerii znajdziecie znacznie więcej zdjęć gwiazd. Kto według was wyglądał najlepiej?

W galerii znajdziecie więcej stylizacji z Oscarów 2015: