Niestety... nawet gwiazdy muszą płacić podatki, a może przede wszystkim. Rodzina Osbournów jednak o tym zapomniała i jest winna fiskusowi 1,7 miliona dolarów. Okazuje się jednak, że aktualnie rodzina nie ma tyle na koncie i musi sprzedać luksusowy dom.

Co prawda dom w Malibu, był tylko "zapasowy", bowiem od jakiegoś czasu był wynajmowany. Jednak urząd skarbowy czekać nie lubi i zwariowana rodzinka postanowiła sprzedać dom za 10 milionów dolarów.

Ma być to pierwszy krok do uregulowania swoich zobowiązań względem państwa.

