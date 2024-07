Na otwarciu butiku Alex Caprice można było spotkać wiele celebrytek, które rzadko możemy podziwiać na medialnych imprezach. Należy do nich m.in. Agnieszka Orzechowska, znana szerszej publiczności jako polska Angelina Jolie, na evencie pojawiła się w beżowej kreacji i pelerynce z królików. Bardzo nie podoba nam się to, że celebrytka nosi naturalne futra!

Reklama

Asia Ash i Dominika "Wodzianka" Zasiewska postawiły na czerń. Piosenkarka w bluzie z krzyżem wyglądała dobrze, ale bez szału. Za to Wodzianka, która kilka dni temu pojawiła się na urodzinach Radia EskaROCK w ostrej stylizacji, tak tym razem wybrała elegancką sukienkę koktajlową. Do tego złoty naszyjnik, szpilki w kolorze nude i różowa kopertówka...coś tu nie pasuje?

Obok nich na czerwonym dywanie zauważyliśmy Ewę Szabatin. Jej stylizacja nie miała by nic do zarzucenia, gdyby nie obszerna torba, do tej stylizacji celebrytka powinna zdecydować się na coś stanowczo mniejszego.

Reklama

Więcej zdjęć z otwarcia butiku znajdziecie w naszej galerii: