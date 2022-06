Opole 2022: Jacek Kurski na festiwal zabrał żonę i córkę! Anna Klara Teodora stawia pierwsze kroki 

Znamy pierwsze szczegóły tegorocznego Festiwalu w Opolu. Jak podają wirtualnemedia.pl, odbędzie się on w dniach 14-17 czerwca. Wcześniejsza data, 7-9 czerwca, obejmowała mecz Polski z Macedonią w ramach eliminacji na Euro 2020. TVP udało się więc ustalić z Miastem Opole inny termin dla festiwalu. Co w tym roku zobaczymy w Opolu? Festiwal w Opolu 2019 - szczegóły imprezy Koncerty od piątku 14 czerwca do niedzieli 17 czerwca będą emitowane na głównej antenie TVP 1. Ostatni, poniedziałkowy koncert „Scena alternatywna”, jest organizowany i transmitowany przez TVP Kultura. Na ramówce Telewizji Publicznej prezes Jacek Kurski zapowiedział, że przed Opolem w telewizji pojawi się program promujący Festiwal. W każdym odcinku ma być kilkanaście minut archiwalnych występów, bo to jest bogactwo telewizji publicznej. Nie będzie to dokładnie ten sam format jak „Szansa na sukces” - opisuje portalowi Wirtualnemedia.pl Jacek Kurski, prezes TVP. Jeszcze nie wiadomo, kto w tym roku pojawi się na słynnej scenie. W ubiegłym roku wystąpili m.in. Kasia Kowalska, Margaret, Sławomir, Natalia Szroeder, Alicja Majewska, Kasia Moś, Małgorzata Ostrowska, Maryla Rodowicz, Edyta Górniak czy zespół Tulia, który otrzymał aż trzy nagrody podczas Koncertu Premier. Dziś już wiadomo, że to on będzie nas reprezentował na Eurowizji 2019 w maju w Izraelu. Poprzednią edycję Opola obejrzało średnio 1,98 mln widzów. Jak będzie w tym roku? Kasia Kowalska w Opolu w 2018 świętowała swój jubileusz oraz promowała nową płytę "Aya". Zobacz także: Hity i żenady drugiego dnia Opola! Fałszujący Karolak to nic przy dramatycznym playbacku Krawczyka!