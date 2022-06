Opole 2022: Anna Wyszkoni zachwyciła widownię festiwalu, ale zaliczyła wpadkę z fryzurą!?

Kolejny dzień 58. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej w Opolu za nami! Na scenie pojawiły się tłumy gwiazd, a wśród nich wystąpili m.in Maryla Rodowicz, Roksana Węgiel, Viki Gabor, Kasia Stankiewicz, Alicja Majewska, Anna Jurksztowicz, Andrzej Młynarczyk czy Rafał Brzozowski. Artyści wzięli udział w koncercie "Wielkie przeboje małego ekranu" i na opolskiej scenie zaśpiewali utwory z najpopularniejszych polskich seriali. Zobaczcie, jak gwiazdy prezentowały się na scenie! Zobacz także: Opole 2021: pierwszy dzień festiwalu i już wpadka! Widzowie nie powinni tego usłyszeć Roksana Węgiel zaskoczyła wyborem obszernej, tiulowej sukni Roksana Wegiel , która jeszcze do niedawna wzbudzała mnóstwo emocji swoimi scenicznymi kreacjami, tym razem postawiła na różową tiulową suknię z czarnym paskiem. Dziewczęcy look zestawiła z czarnymi ciężkimi botkami. Jak wypadła? Z kolei Viki Gabor postawiła na elegancką czarną suknię w kwiaty z mocnym akcentem kolorystycznym w postaci zielonego tiulu. To ciekawa alternatywa dla obszernych garniturów, które zazwyczaj wybiera młoda wokalistka. Maryla Rodowicz to niekwestionowana królowa estrady. Artystka zawsze na scenie zaskakuje swoimi stylizacjami. Tym razem zdecydowała się na długą pikowaną suknię w kolorze mocnej zieleni z barwnymi napisami. To kolejna sceniczna kreacja Maryli Rodowicz, która przejdzie do historii. Podczas festiwalu w Opolu 2021 uwagę swoją kreacją zwróciła też Halina Mlynkova. Artystka niedawno po raz drugi została mamą i na scenie zjawiła się w obszernej elegnackiej czarnej sukni. Piosenkarka postawiła na obszerny model, choć może pochwalić się idealną figurą. Na uwagę zasługuje też elegancka stylizacja Alicji Majewskiej. Artystka na scenie zachwyciła nie tylko swoim...