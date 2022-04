Wiktory 2021: Czułości Jacka Kurskiego z żoną na czerwonym dywanie! ZDJĘCIA

Kolejne kontrowersje po finale Eurowizji Junior. Jak podaje Onet.pl, Jacek Kurski miał polecieć na konkurs Eurowizji Junior do Paryża, zamiast przebywać na izolacji domowej, po uzyskaniu pozytywnego wyniku na obecność koronawirusa. Pozytywny wynik testu miał otrzymać pięć dni wcześniej w warszawskim szpitalu MSWiA. Eurowizja Junior: Jacek Kurski z koronawirusem pojechał do Paryża Za nami 19. konkurs Eurowizji Junior. W tym roku Polskę reprezentowała zdolna Sara James, która ostatecznie zajęła drugie miejsce w konkursie. Zwyciężczynią okazała się być reprezentantka Armenii Maléna. Polscy fani Eurowizji nie kryli rozczarowania, gdy okazało się, że polskie jury przyznało zwycięskiemu państwu 12 punktów, podczas gdy Armenia Polsce przyznała tylko jeden. Ostatecznie Sara James przegrała z Maléną zaledwie sześcioma punktami. Oliwy do ognia dolał fakt, że matka Malény namawiała internautów do oszustwa oraz nie głosowania na faworytów w konkursie (w tym również Sarę James). Okazuje się jednak, że to nie koniec kontrowersji wokół konkursu Eurowizji Junior w Paryżu. Jak podaje Onet.pl, Jacek Kurski miał przylecieć do Paryża, mając kilka dni wcześniej stwierdzony pozytywny wynik testu na koronawirusa! Zobacz także: Eurowizja Junior 2021: Viki Gabor i Roksana Węgiel komentują występ i wynik Sary James! Według ustaleń Onetu, Jacek Kurski 12 grudnia zgłosił się do szpitala MSWiA na test na obecność koronawirusa, jako osoba bezobjawowa, która miała kontakt z osobą chorą. Wówczas badanie nie wykryło wirusa, jednak powtórzono je dwa dni później - tym razem z wynikiem pozytywnym. Jacek Kurski powinien odbyć 10-dniową kwarantannę, która w tym przypadku powinna zakończyć się 24 grudnia. Jeżeli stwierdzono u ciebie zakażenie wirusem...