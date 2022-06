Opole 2022: Była żona Wiśniewskiego, Ania Świątczak, na scenie z córkami! 

To z pewnością była największa niespodzianka konkursu "Premier" na festiwalu w Opolu. Jedną z artystek, która zaprezentowała swój nowy utwór, była Anna Świątczak, była żona Michała Wiśniewskiego, wokalistka zespołu "Ich Troje". Ani na scenie towarzyszyły... jej córki, Etiennette i Vivienne! Zobaczcie zdjęcia.

Anna Świątczak z córkami w Opolu!

Za nami konkurs "Premier" w Opolu - wielką zwyciężczynią została Karolina Lizer, zaś drugie miejsce w głosowaniu jurorów zajął zespół "Anka", którego liderką jest... Ania Świątczak, była żona Michała Wiśniewskiego. Piosenka "Z każdą chwilą złą" przypadła również do gustu opolskiej publiczności! Sporą niespodzianką był fakt, że Ani na scenie towarzyszyły córki, które zaśpiewały w chórkach. Etiennette i Vivienne Wiśniewskie mają już za sobą debiut na wielkiej scenie - niedawno wraz z rodzicami pojawiły się na wielkim koncercie Fundacji Polsat. Czyżby obie planowały muzyczne kariery?

Mieszko Piętka, Jacek Kurnikowski/AKPA

14-letnia Vivienne i 16-letnia Etiennette na scenie czują się coraz pewniej, poza nią, na ściankach, również! W końcu od małego są przyzwyczajone do błysku fleszy i medialnego zainteresowania. Która z nich jest bardziej podobna do mamy, a która bardziej do Michała Wiśniewskiego?

AKPA

Ania Świątczak swój występ w Opolu z pewnością może zaliczyć do udanych!

