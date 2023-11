Natalia Szroeder już nie kryje się ze swoim uczuciem do znanego wśród młodzieży rapera, Quebonafide. Nie tylko pokazała go na Instagramie, kiedy wręczył jej kwiaty, ale również podziwiała jego ostatni występ. Podczas koncertu Quebonafide w Piotrkowie Trybunalskim wśród publiczności można było wypatrzeć uroczą Natalię Szroeder. Piosenkarka nieźle się zamaskowała! Artystka miała na sobie czapkę z daszkiem oraz oversize'ową bluzę z kapturem. Czyżby to jej ukochany pożyczył jej ten strój? Mimo tego kamuflażu nie ma wątpliwości: Natalia Szroeder nie odpuściła okazji, aby na żywo oklaskiwać swojego chłopaka!

Patrząc na wspomniane zdjęcia nie da się oprzeć wrażeniu, że Natalia jest kompletnie zakochana w tym zawadiackim artyście! Piosenkarka nawet na chwilę nie spuszczała wzroku z Kuby (bo tak naprawdę nazywa się Quebo). Artystka była cała rozpromieniona! Widać, że ta miłość jej służy! Jednak czy Natalia nie jest przypadkiem zazdrosna o Quebo? Informator "Faktu" twierdzi, że piosenkarka wyruszyła z nim w trasę, aby mieć go na oku.

– Natalia jest ciekawa, jak wygląda jego życie w trasie, i czy rzeczywiście jest za kulisami taki grzeczny, jak jej opowiada. Są ze sobą od niedawna, więc chce być pewna, że może mu ufać. Poza tym lubi słuchać jego piosenek, więc uczestniczenie w koncercie i łapanie dźwięków na żywo to dla niej dodatkowa frajda – opowiada w tabloidzie osoba z otoczenia zakochanych.

Natalia Szroeder i Quebonafide: historia ich miłości

Choć informacje o tym, że Natalia Szroeder i Quebo są parą pojawiły się w mediach stosunkowo niedawno, wygląda na to, że artyści znają się już nieco dłużej. Wystarczy przesłuchać płytę Quebonafide, którą nagrał z Taco Hemingwayem. W jednym z numerów na krążku "Soma 0,5 mg" artysta rapuje:

Pod łóżkiem miałem CKM-a z Wojciechowską, może przez to właśnie przeleciałem cały świat, by zrozumieć, że mam w głowie kosmos. Ty ją znowu tracisz dla mnie, jestem Brad Pitt 7, siedzę i przeglądam story od Natalii Szroeder - słychać we wspomnianym numerze.

Choć para nigdy oficjalnie nie ogłosiła, że jest razem, zdradziły ich nagrania na instastory, na których Quebo wręcza kwiaty Natalii. Oprócz tego w sieci pojawiło się także zdjęcie opublikowane przez brata piosenkarki z meczu, na który wybrali się właśnie w towarzystwie Quebonafide. Co więcej, podobno para całkiem niedawno zamieszkała razem!

Czyżby więc sprawy zmierzały w bardzo poważnym kierunku...? Trzymamy za nich kciuki!

Natalia Szroeder na koncercie Quebonafide

Natalia była rozanielona!

Pasują do siebie?

