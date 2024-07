Kariera One Direction nabiera tempa. Po tym jak chłopaki zadebiutowali na antenie brytyjskiego "The X-Factor" stali się bohaterami masowej wyobraźni. Miliony fanek na całym świecie kupuje ich ostatnią płytę "Up All Night", a dla nich to znak, że najwyższa pora pracować nad kolejnym albumem. Paparazzi przyłapali jak Liam Payne, Harry Styles, Louis Tomlinson, Zayn Malik i Niall Horan idą do studia nagrań w Londynie. Ubrani na luzie trafili na tłumy fanek. Trzeba przyznać, że naprawdę niezłe z nich ciacha.

Reklama

Zobacz: Seksowni Liam, Harry, Louis, Zayn i Niall idą na siłownię!