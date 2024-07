Program Kuby Wojewódzkiego cieszy się ogromną popularnością. Na kanapie w jego show zasiadły największe gwiazdy polskiego show-biznesu. Kilka lat temu pojawiła się tam nawet Agnieszka Szulim, która szczerze opowiedziała o tym jaka jest naprawdę. Zobacz: Szulim od zawsze była niegrzeczna. U Wojewódzkiego szczerze o tym powiedziała: Jestem konfliktowa

Gośćmi dzisiejszego odcinka byli Piotr Głowacki i Janusz Korwin-Mikke. Kontrowersyjny polityk po raz piaty ubiega się o tytuł prezydenta Polski i krótko opowiedział o swoim programie wyborczym. Wojewódzki musiał zapytać też o jego stosunek do kobiet, ponieważ to wciąż wywołuje wiele emocji. Zapytał kandydata na prezydenta między innymi o to czy kiedykolwiek spotkał inteligentną kobietę. Odpowiedź była zaskakująco szczera:

Osobiście nigdy nie spotkałem. Spotkałem pośrednio, kiedy przygotowywałem testy na psychologię. Wyniki tego testu sięgały między 90 a 130, a jedna osoba miała 210. Była to kobieta. Bzdury o mnie wygadują, bo ja kocham kobiety. Są bardzo inteligentne, ale w testach na inteligencję oczywiście wypadają gorzej.

Wojewódzki zasugerował również, aby Korwin-Mikke wystosował do kobiet apel, w którym przekona je, że ma do nich pozytywny stosunek i nie uważa ich za gorsze od mężczyzna. Polityk chętnie na to przystał, a do kamery powiedział:

Drogie Panie! Po czym poznać, że kobiety są mądrzejsze od mężczyzn? Otóż po tym, że nikt jeszcze nie widział kobiety biegającej za mężczyzną tylko dlatego, że miał ładne nogi.

Będziecie głosować?

