Wcale nie tak dawno Oliwia Bieniuk drobnymi kroczkami zaczęła zmierzać w stronę show-biznesu, ale dziś wygląda na to, że postanowiła iść w nieco innym kierunku. Skupia się głównie na swoim profilu na Instagramie, gdzie co jakiś czas dzieli się bardziej prywatnymi wstawkami. Tym razem dotarły do nas wyjątkowo radosne wieści.

Radość u Oliwii Bieniuk w Święto Zakochanych

Po udziale w jednej z edycji "Tańca z gwiazdami" wydawało się, że drzwi do show-biznesu stoją dla Oliwii Bieniuk otworem, a ona chętnie przekroczy ich próg. Rzeczywiście, przez kilka miesięcy był wokół niej całkiem spory szum, a kolorowa prasa regularnie się o niej rozpisywała. Ostatecznie córka zmarłej Ani Przybylskiej postanowiła iść w nieco inną stronę.

21-latka rozwija swoją działalność jako influencerka, a jej profil na Instagramie śledzi już blisko 300 tysięcy użytkowników! Niezwykle rzadko bryluje natomiast na ściankach. Poza tym jednak kształci się w Warszawskiej Szkole Filmowej, a nawet mogliśmy ją już oglądać w serialu "Gliniarze". Niekiedy też spełnia się jako fotomodelka!

Instagram@oliwia.bieniuk

Oliwia skrupulatnie prowadzi swój instagramowy profil, gdzie często możemy dostrzec tzw. posty sponsorowane. Oprócz tego jednak stara się co jakiś czas przemycać tam bardziej prywatne kadry, jak chociażby ten z Walentynek. W Dzień Zakochanych 21-latka odważyła się bowiem wrzucić na InstaStory fotkę z... chłopakiem!

Nie wiadomo, kim jest tajemniczy, młody mężczyzna, ale jak donosił swego czasu portal Show News para miała poznać się podczas wakacji na Półwyspie Helskim. Póki co jednak Oliwia rozważnie podchodzi do wystawiania swojego związku na świecznik, dlatego na zdjęciu zakryła twarz ukochanego serduszkiem. Wyraźnie natomiast widzimy jej uśmiech, który tylko pokazuje, jak bardzo jest szczęśliwa.

Nie możemy się doczekać, aż Oliwia zdecyduje się przedstawić światu partnera.

