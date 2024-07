Olivier Janiak jako ambasador akcji Pampers–UNICEF „Jedna paczka – jedna ratująca życie szczepionka” pojechał do Angoli zobaczyć, jak w praktyce realizowany jest program szczepień na tężec dla ciężarnych kobiet. Dzięki tej akcji uchroniono już od śmierci pół miliona noworodków. Ale pomoc wciąż jest potrzebna, bo na świecie co 11 minut umiera kolejne dziecko. Znany prezenter TVN w wywiadzie dla „Flesza” przyznaje, że Angola otworzyła mu oczy na wiele spraw.

Podróż do serca Afryki dla Oliviera, który jest ojcem trzech synów: Fryderyka, Christiana i Juliana była ogromnym przeżyciem. Po powrocie przyrzekł coś sobie. Co takiego?

Że już nigdy nie powiem: „jestem zmęczony”. Nie będę narzekał, że mam jakiś problem, że nie mam czasu dla swoich dzieci. Pierwsze, co zrobiłem po przyjeździe do domu, to mocno synów przytuliłem – wyznaje w rozmowie z „Fleszem”.