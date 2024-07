W warszawskim hotelu Sheraton odbyła się już dziewiętnasta edycja plebiscytu Doskonałość Roku. Podczas tegorocznej gali plebiscytu Doskonałość Roku, gwiazdy postawiły na najróżniejsze style. Dzięki temu mogłyśmy podziwiać stylizacje od casualowych, po balowe.

Anna Czartoryska-Niemczycka postawiła na smart casualowy look od Marciano Guess, czyli białą koszulę i spodnie 7/8. Jednak to z pozoru proste połączenie urozmaicone zostało krojem koszuli i cekinami na spodniach. Spodnie tym razem wybrała również Magdalena Cielecka. Aktorka we wzorzystej koszuli, plecionce na włosach i butach na niewysokim obcasie wyglądała bardzo ładnie.

Na totalną ekstrawagancję postawiła Monika Olejnik. Naturalne futro, wysokie botki, torba Celine. Zaś Edyta Olszówka wybrała monumentalną suknię z jedwabiu. Iście balową. Która według was wyglądała najlepiej? Bo my stawiamy na Cielecką.

