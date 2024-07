Agnieszka Radwańska w ostatnim czasie przechodzi niewielki spadek sportowej formy. Po raz pierwszy od stycznia 2009 roku przegrała Wielkim Szlemie już w I rundzie, wypadła także z z czołowej dziesiątki rankingu. Obserwatorzy sportowi oraz wielbiciele jej talentu są zaniepokojeni. Wśród nich jest także ojciec sportsmenki - Robert Radwański, który udzielił obszernego wywiadu na temat córki w "Super Expressie". Zobacz też: Radwańska zdradza, jak dba o urodę: Nie wyjdę z domu bez...

Radwański w wywiadzie przyznał, że jest zaniepokojony formą swojej córki. Zwrócił uwagę na jej przesadną szczupłość:

Jest przemęczona, a powodem są nie tylko treningi i turnieje, ale również te wszystkie spotkania ze sponsorami, sesje i inne poboczne projekty. Widzę to po jej mowie ciała, a także po oczach, które ma podkrążone. Nie ma w tym wszystkim świeżości. Do tego, jak pan zauważył, jest przesadnie szczupła, a bez masy zawsze zabraknie siły potrzebnej, żeby na korcie mocniej uderzyć i skończyć piłkę. Wydaje mi się, że to efekt intensywnego trybu życia. Przez tę całą gonitwę brakuje czasu, żeby porządnie zjeść. Zauważam to zresztą u obu córek, chyba nawet bardziej u Uli, która ostatnio na dodatek miała problemy z alergią pokarmową. Do anoreksji jeszcze obu daleko, ale przecież wiele dziewczyn miało z tym problemy, jak na przykład słowacka tenisistka Hantuchova. Dlatego trzeba uważać - powiedział.