25. stycznia 2011 roku, o godzinie 14:30 polskiego czasu zostały ogłoszone nominacje do najważniejszych nagród filmowych na świecie - Oscarów.

Tak jak się można było tego spodziewać, obrazy "Social Network" oraz "Incepcja" otrzymały podobną ilość licznych nominacji do tegorocznych nagród Amerykańskiej Akademii Filmowej.

Najwięcej, bo aż 12 nominacji otrzymał film "Jak zostać królem", w którym gra nagrodzony Złotym Globem Colin Firth ma szansę na zdobycie Oscara za pierwszoplanową rolę męską. Również w przypadku najlepszej roli kobiecej jest podobnie jak w przypadku Złotych Globów. Do walki ponownie staną Natalie Portman i Nicole Kidman.

Gala rozdania Oscarów już za miesiąc - 27 lutego. Poprowadzi ją Anne Hathaway i James Franco.

Kogo typujecie? Kto i za co według Was zasłużył na Oscara?

ZOBACZ PEŁNĄ LISTĘ NOMINACJI DO OSCARA 2011:

Najlepszy Film

"Czarny łabędź"

"127 godzin"

"Fighter"

"Incepcja"

"Jak zostać królem"

"The Social Network"

"Wszystko w porządku"

"Toy Story 3"

"Prawdziwe męstwo"

"Do szpiku kości"

Najlepszy reżyser

Darren Aronofsky - "Czarny łabędź"

David O. Russell - "Fighter"

Tom Hooper - „Jak zostać królem”

David Fincher - ”The Social Network

Etan Coen i Joel Coen - ”Prawdziwe męstwo”

Aktor Pierwszoplanowy

Javier Bardem - ” Biutiful”

Jeff Bridges - ”Prawdziwe męstwo”

Jesse Eisenberg - ”The Social Network”

Colin Firth - ”Jak zostać królem”

James Franco - ”127 godzin”

Aktorka Pierwszoplanowa

Annette Bening - ”Wszystko w porządku”

Natalie Portman - ”Czarny łabędź”

Nicole Kidman - ”Między światami”

Jennifer Lawrence - ”Do szpiku kości”

Michelle Williams - ”Blue Valentine”

Najlepszy Aktor Drugoplanowy:

Christina Bale - ”Fighter”

John Hawkes - ”Do szpiku kości”

Jeremy Renner - ”Miasto złodziei”

Mark Ruffalo - ”Wszystko w porządku”

Geoffrey Rush - ”Jak zostać królem”

Najlepsza Aktorka Drugoplanowa:

Amy Adams - ”Fighter”

Helena Bonham Carter - ”Jak zostać królem”

Melisa Leo - ”Fighter”

Hilee Steinfeld- ”Prawdziwe męstwo” Jacki Weaver - ”Królestwo zwierząt”

Scenariusz Oryginalny:

Mike Leigh - ”Koleny rok”

Scott Silver, Paul Tamasy i Eric Johnson - ”Fighter”

Christopher Nolan - ”Incepcja”

Lisa Cholodenko i Stuart Blumberg - ”Wszystko w porządku”

David Seidler - ”Jak zostać królem”

Scenariusz Adaptowany:

Dany Boyle i Simon Beaufoy - ”127 godzin”

Aaron Sorkin - ”The Social Network”

John Lasseter, Andrew Stanton i Lee Unkrich - ”Toy Story 3”

Joel Coen i Etan Coen - ”Prawdziwe męstwo”

Debra Granik i Anne Rosellini - ”Do szpiku kości”

Film animowany:

”Jak wytresować smoka”

”Toy Story 3”

”Iluzjonista”

Efekty Specjalne:

”Alicja w Krainie Czarów”

”Harry Potter i Insygnia Śmierci: część I”

”Medium”

”Incepcja”

”Iron Man 2”

Zdjęcia

”Czarny łabędź”

”Incepcja”

”The Social Network

”Jak zostać królem”

”Prawdziwe męstwo”

Montaż

”Czarny łabędź”

”Fighter”

”Jak zostać królem”

”127 godzin”

”The Social Network”

Scenografia

”Alicja w Krainie Czarów”

”Harry Potter i Insygnia Śmierci: część I”

”Incepcja”

”Jak zostać królem”

”Prawdziwe męstwo”

Kostiumy:

”Alicja w Krainie Czarów”

”Jestem miłością”

”Jak zostać królem”

"The Tempest"

”Prawdziwe męstwo”

Montaż Dźwięku:

”Incepcja”

”Toy Story 3”

”Tron: Dziedzictwo”

”Prawdziwe męstwo”

”Niepowstrzymany”

Dźwięk:

”Incepcja”

„Jak zostać królem”

”Salt”

”The Social Network

”Prawdziwe męstwo”

Piosenka:

Coming Home - ”Country Strong”

I See the Light - ”Zaplątani”

If I Rise - ”127 godzin”

We Belong Together - ”Toy Story 3”

Film dokumentalny:

”Wyjście przed sklep z pamiątkami”

”Gasland”

”Inside job”

”Wojna Restrepo”

”Śmietnisko”

Krótkometrażowy Film Dokumentalny:

"Killing in the Name"

"Poster Girl"

"Strangers No More"

"Sun Come Up"

"The Warriors of Qiugang"

Krótkometrażowa Animacja:

"Day & Night"

"The Gruffalo"

"Let's Pollute"

"The Lost Thing"

"Madagascar, carnet de voyage"

Krótkometrażowy Film Aktorski:

"The Confession"

"The Crush"

"God of Love"

"Na Wewe"

"Wish 143"

Film Nieanglojęzyczny:

”Biutiful” (Meksyk)

”Kieł” (Grecja)

"Hævnen" (Dania)

”Pogorzelisko” (Kanada)

” Hors-la-loi” (Algieria)

Charakteryzacja:

”Barney’s Version”

”Niepokonani”

”Wilkołak”

Muzyka:

”Jak wytresować smoka”

”Incepcja”

”Jak zostać królem”

”127 godzin”

”The Social Network"