Kilka tygodni temu w mediach pojawiła się informacja, że program Małgorzaty Rozenek znika z anteny ze względu na słabą oglądalność. Postanowiliśmy sprawdzić u źródła, czy to prawda. Gwiazda TVN zapewniała nas, że widownia jej reality show rośnie z odcinka na odcinek. Przypomnijmy: Rozenek spędziła wakacje z Majdanem. Jedna rzecz bardzo ją zaskoczyła

Reklama

Teraz przyszedł czas na prawdę - Wirtualne Media dotarły do wyników oglądalności programu Rozenek i "Top Model". Okazuje się, że Małgorzata wcale nie przesadziła - z badań wynika, że oglądalność "Perfekcyjnej Pani Domu" systematycznie wzrasta. Średnia liczba widzów po trzech odcinkach to 1,09 mln widzów. W porównaniu z poprzednim sezonem jest to skok o ponad 80 tys.

A jak radzi sobie "Top Model" z udziałem mężczyzn? Wyniki są bardzo zadowalające. Średnia oglądalność show wynosi ponad 2,23 mln widzów, co daje TVN pozycję lidera w paśmie. Co najważniejsze, widownia programu z odcinka na odcinek systematycznie rośnie. Ciekawe czy przebije "Kto poślubi mojego syna?". Zobacz: Program Jastrzębskiej hitem TVN

A wy który program oglądacie chętniej?

Zobacz: TzG, The Voice, MasterChef i inne: Kto wygrał bitwę na oglądalność? Mamy wyniki

Zobacz także

Reklama

Oto finałowa 13 programu Top Model: