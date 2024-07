Kiedy Małgorzata Rozenek pojawiła się niedawno na konferencji swojego programu "Perfekcyjna Pani Domu", nikt nie mógł odwrócić od niej wzroku. Wszystko za sprawą ładnej opalenizny, którą przywiozła z rajskich wakacji na Dominikanie, które spędziła wspólnie z Radosławem Majdanem i dziećmi. Przypomnijmy: Mocno opalona Rozenek promuje "PPD". Urządziła wystawne przyjęcie

Niedawno prasa doniosła o tym, że jej program nie pojawi się w wiosennej ramówce TVN. Postanowiliśmy sprawdzić, czy to prawda. Rozenek zaprzeczyła wszelkim plotkom, pochwaliła się również, że widownia show systematyczne wzrasta, dlatego też nie ma powodu, by "Perfekcyjna Pani Domu" zniknęła z anteny:

Nie, nie znika. Bardzo wiele informacji, które się pojawiają, czy na temat mojego życia prywatnego, czy zawodowego, nie mają nic wspólnego z prawdą. Nie wiem akurat, dlaczego pojawiła się ta plotka, że znika z anteny, jesteśmy na 2 tygodnie przed rozpoczęciem nowej ramówki i dzięki Bogu to widzowie i stacja, nie dziennikarze, decydują czy coś znika z anteny czy nie. 5 września ruszamy, bardzo się cieszę. My mamy bardzo stabilną widownię, która rośnie, z sezonu na sezon, niespektakularnie, ale rośnie, ale to co jest najważniejsze, ona jest stabilna, nam nie ubywa widzów, nasi widzowie chcą oglądać. Ja byłam takich widzów, wiem czego się oczekuję od takiego programu. - mówi Małgorzata w rozmowie z AfterParty.pl