Maja Sablewska porzuciła pracę jako menadżerka gwiazd od pewnego czasu jest doradcą wizerunkowym marki Rimmel. Do jej obowiązków należy prowadzenie bloga (majasablewskablog.pl), za który właśnie wczoraj odebrała nagrodę przyznawaną przez miesięcznik "Joy". Wyróżnienie zostało przyznane za to, że "daje się poznać jako bliska dziewczyna z sąsiedztwa, która podpowiada jak wprowadzić styl London Look w codzienne życie. Blog – podobnie jak Joy – tętni optymizmem".

Maja tym samym stała się główną reprezentanką stylu "London Look" w Polsce i również na wczorajszej gali chciała zaprezentować się w tym stylu. Białą marynarkę od Balmaina zestawiła z t-shirtem od Alexandra Wanga i spodniami vintage pochodzącymi z jednego z londyńskich sklepów. Na uwagę zasługują bardzo ciekawe ciężkie buty od Alexandra McQueena. Jej mocno rozjaśnione blond włosy ciekawie współgrały z przydymionym makijażem.

Makijaż Mai:

podkład Wake me Up nr 200, RIMMEL

korektor Wake me Up nr 010, RIMMEL

bronzer Match Perfection nr 103, RIMMEL (dostępny w Polsce od kwietnia)

puder Match Perfection, RIMMEL

tusz do rzęs Lash Accelerator, RIMMEL

cienie do powiek Traffic Stopping Shadows nr 006 Sharp Turn, RIMMEL

błyszczyk Vinyl Lipgloss nr 170, RIMMEL

lakier do paznokci 60 seconds, nr 850 aye aye sailor (dostępny w Polsce od maja)

