Doda znów pokazała na Instagramie zdjęcie po ćwiczeniach. Tym razem zobaczyć możemy na nim naprawdę dużo…

Niedzielne brzuszki z rana ???????????? - pisze Doda.

Jak widać, w weekendy piosenkarka też nie odpuszcza i w pocie czoła pracuje, by sylwetka pozostawała idealna. I pozostaje - co możemy podziwiać na załączonym zdjęciu. Jedno, co może dziwić, to strój do fitnessu - jedynie bardzo wycięte majteczki z łańcuszkiem. Jak widać Królowa nie potrzebuje do treningów wiele.

Dorota Rabczewska szybko dochodzi do pełni sił po ostatniej chorobie. W sobotę nabierała sił w SPA:

Ostatnio pokazała też jak poprawia sobie humor...

Dorota w ub. tygodniu w jednym z centrów handlowych