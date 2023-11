Z kolei Doda, która od kilku miesięcy mówiła, że zagra w nowym "Pitbullu" zapewniała, że niektórzy z nich w ogóle nie dostali propozycji zagrania w kolejnej części:

Niektórzy mogliby się zabić, spadając z wysokości swojego ego. Nie można rezygnować z czegoś, czego się nie miało (śmiech). Ja też rezygnuję z koncertu z Madonną w przyszłym roku - szkoda tylko, że ona o tym nie wie . Z całym szacunkiem, ale jeżeli chcą grać u jednego reżysera, to trochę tak, jakbym ja śpiewała piosenki tylko jednego kompozytora. To mało rozwijające i niedojrzałe. - mówi w "Gali" Doda.

Niektórzy spekulowali z kolei, że Vega nie chciał pracować z Dodą, na której zależało producentowi. Gwiazda ucięła jednak te plotki.

Ostatni raz powtarzam i mam nadzieję, że więcej już nie będę musiała tego robić. Patryk przyszedł na moją sztukę rok temu, zaproponował mi rolę, podpisałam kontrakt, wysłał scenariusz, a potem poróżnił się z produkcją, sprzedał udziały w filmie "Pitbull" i poszedł swoją drogą. Teraz jest nowy scenariusz napisany przez Władysława Pasikowskiego, a produkcja tworzy najlepszą w historii ostatnią część filmu. Zmiany są potrzebne. Nowy reżyser na pewno to udowodni, a z Patrykiem może spotkam się na planie mojej produkcji, zaproponuję mu pracę? Życzę mu jak najlepiej. Mam do niego ogromny sentyment. Pierwszy scenariusz filmowy z moją rolą dostałam właśnie od niego. Do dziś trzymam go w szufladzie - mówi Doda w nowej "Gali".