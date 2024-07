Temat „Pitbulla 3” rozgrzewa od kilku dni całą Polskę. Czy „Pitbull 3” powstanie? Kto go wyreżyseruje jeśli nie Patryk Vega? Vega wydał oświadczenie, w którym napisał że „próbowano mu narzucić pomysł obsadowy niezgodny z jego poczuciem poziomu artystycznego”, dlatego ostatecznie wycofuje się ze współpracy nad filmem. W domyśle chodzić miało tu o Dodę, która miała zagrać w trzeciej części Pitbulla. Teraz głos w sprawie zabrał producent „Pitbulla” Emil Stępień. W oświadczeniu odpowiada Patrykowi Vedze.

(...) decyzja o zaangażowaniu Pani Doroty Rabczewskiej w przedmiotowe przedsięwzięcie filmowe zapadła przed kilkoma miesiącami (…) Decyzja motywowana była wyłącznie wysokim poziomem artystycznym, kompetencjami oraz umiejętnościami aktorskimi Pani Doroty Rabczewskiej. Decyzja o podjęciu współpracy z Panią Dorotą Rabczewską podjęta została na podstawie konsultacji z ówczesnym scenarzystą i reżyserem Panem Patrykiem Vegą, który dwukrotnie spotykał się w obecności osób trzecich i w miejscach publicznych z Panią Dorotą Rabczewską. (...) Co więcej, Pan Patryk Vega osobiście obiecał Pani Dorocie Rabczewskiej odtworzenie danej roli filmowej i konsultował z nią portret psychologiczny tej postaci, przygotowując fabułę. Ustalenia te były następnie kilkukrotnie przez Pana Vegę potwierdzane, zarówno w rozmowie, ale także w korespondencji elektronicznej na linii Patryk Vega – Emil Stępień – Dorota Rabczewska. (…)

Co w takim razie zdaniem Stępnia sprawiło, że jego i Vegi drogi się rozeszły?

Bezpośrednim czynnikiem hamującym współpracę moją i Pana Vegi były moje obiekcje odnośnie do propozycji scenariusza przedstawionego przez Pana Vegę, który zarówno w mojej ocenie, ale również kilku innych niezależnych osób (zarówno z ekipy filmowej jak i zewnętrznych reżyserów) oceniony został bardzo nisko, jako płytki, niespójny i nierekomendowany do wdrożenia. Tym samym, jako producent podjąłem decyzję o konieczności jego udoskonalenia, co spotkało się z obstrukcją ze strony Pana Vegi - pisze Emil Stępień w oświadczeniu.