Nową część "Pitbulla" zostanie wyreżyserowana przez Władysława Pasikowskiego. Dotychczasowy reżyser kultowej już serii, Patryk Vega, nie dogadał się z producentami, mimo że obie strony przedstawiły w tej sprawie odmienne stanowiska.

Aktorzy nie chcą grać w nowym "Pitbullu"

W związku z zamieszaniem, które miało miejsce kilkanaście tygodni temu, aktorzy, którzy do tej pory grali z Vegą w "Pitbullu", zrezygnowali z udziału w kolejnej części, argumentując, że "Pitbull" bez Vegi to już nie to samo. Wśród nich m.in. Maja Ostaszewska, Piotr Stramowski czy Tomasz Oświeciński.

Sprawę skomentowała Doda, która jakiś czas temu ogłosiła, że wystąpi w nowej części "Pitbulla". To Vega zaproponował jej rolę, po tym jak obejrzał ją w spektaklu "Słownik Ptaszków Polskich". Niestety, Vega nie dogadał się z producentami "Pitbulla". Artystka ma jednak sentyment do reżysera, a ponieważ sama chce zająć się produkcją filmową, zastanawia się, czy nie zaproponować mu pracy:

Ostatni raz powtarzam i mam nadzieję, że więcej już nie będę musiała tego robić. Patryk przyszedł na moją sztukę rok temu, zaproponował mi rolę, podpisałam kontrakt, wysłał scenariusz, a potem poróżnił się z produkcją, sprzedał udziały w filmie "Pitbull" i poszedł swoją drogą. Teraz jest nowy scenariusz napisany przez Władysława Pasikowskiego, a produkcja tworzy najlepszą w historii ostatnią część filmu. Zmiany są potrzebne. Nowy reżyser na pewno to udowodni, a z Patrykiem może spotkam się na planie mojej produkcji, zaproponuję mu pracę? Życzę mu jak najlepiej. Mam do niego ogromny sentyment. Pierwszy scenariusz filmowy z moją rolą dostałam właśnie od niego. Do dziś trzymam go w szufladzie - mówi Doda w nowej "Gali".

