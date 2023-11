Znamy kolejne szczegóły festiwalu w Opolu! Podczas recitalu Maryli Rodowicz, z okazji 50-lecia kariery, na scenie pojawią się największe polskie gwiazdy. Wśród nich dwie seksowne blondynki - Doda oraz Cleo. Okazuje się, że panie szykują wspólny występ - tak wynika z nagrania Dody!

Doda zaśpiewa z Cleo i Marylą Rodowicz!

Szczegóły na InstaStories zdradziła Rabczewska, która pokazała filmik z prób. Doda, Cleo i Maryla Rodowicz wykonają wspólnie utwór "Damą być". Co ciekawe, Doda i Maryla Rodowicz miały już okazję wykonywać ten utwór razem, podczas Sylwestra TVP 2009/2010 w Łodzi. Jak wypadną tym razem? Przekonamy się już w dniach 15-17.09, kiedy to na antenie TVP 1 zobaczymy 54. Krajowy Festiwal Piosenki Polskiej.

Opole 2017 - szczegóły imprezy

Tegoroczny festiwal w Opolu ostatecznie odbędzie się w dniach 15-17.09 w Opolu. Jeszcze kilka tygodni temu jego losy nie były pewne. Po fali rezygnacji artystów z występów z Opola (ze względu na rzekomą czarną listę), festiwal stał pod znakiem zapytania. Miasto Opole również miało problemy z dogadaniem się z TVP. Kierownictwo stacji planowało nawet przenieść koncert do Kielc. Na szczęście władzom Opola i stacji TVP udało się dogadać w sprawie. Co zobaczymy na scenie w Opolu oprócz jubileuszu Rodowicz? M.in. koncert premier i debiutów oraz kabareton Jana Pietrzaka. Trzeciego dnia odbędzie się koncert "Od Opola do Opola", w czasie którego zaprezentowane zostaną największe przeboje minionego roku. Festiwal w Opolu zakończy się koncertem "After Party". Oto pełna lista gwiazda Opola 2017:

Maryla Rodowicz, Edyta Górniak, Doda, Cleo, Gromee, Zakopower, Katarzyna Cerekwicka, Izabela Trojanowska, Ania Wyszkoni, Arek Kłusowski, Mateusz Ziółko, Feel, Pectus, Bracia, Norbi, Monika Lewczuk, Antek Smykiewicz, Natalia Szroeder, Rafał Brzozowski, Kasia Popowska, Marek Kościkiewicz, Lanberry, Szymon Wydra i Carpe Diem, Natalia Sikora, Jan Pietrzak, Marlena Drozdowska, Piotr Cugowski, Stanisław Klawe, Grupa Świt, Andrzej Lampert, Marcin Wyrostek, Damian Ukeje, Kozak System, Blue Cafe, Opole Gospel Choir, Jan Kliment, Krzysztof Kiljański, Patrycja Zarychta, NaVi, Kombi, Omen, Stan Borys, Krzysztof Jary Jaryczewski, No to co, Jan Borysewicz, Andrzej Dąbrowski, Kapitan Nemo, Ryszard Rynkowski, Ryszard Makowski, Papa D., Tercet Egzotyczny, Formacja Nieżywych Schabuff, Marcin Urban Band, Agnieszka Twardowska, Szymon Pejski, Dominika Ptak, Karolina Leszko, Leon, Moa, Octavia, Ogień Ravel, Sen, Aneta Nayan i BBR&G.

Czekacie na ich wspólny występ? My bardzo!

