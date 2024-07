Wczoraj media obiegła informacja o wielkim sukcesie Małgorzaty Rozenek. Jak podało "Party" stacja TVN postanowiła wykorzystać potencjał gwiazdy, dlatego też Perfekcyjna otrzymała nowy program, który ma być wielkim hitem wiosennej ramówki. Przypomnijmy: Rozenek poprowadzi nowy hit TVN. O ten kontrakt biło się wiele gwiazd stacji

Teraz poznaliśmy więcej szczegółów. Jak dowiedział się nieoficjalnie portal wirtualnemedia.pl Rozenek poprowadzi pierwszą polską edycję "Hotel Hell", który polega na tym, że Małgorzata będzie odwiedzać właścicieli polskich hoteli, którzy nie radzą sobie z prowadzeniem swojego biznesu. Gwiazda będzie podpowiadać, co można zmienić, by miejsce przyciągało klientów. Można więc powiedzieć, że będzie to hotelowa wersja programu Magdy Gessler, "Kuchenne rewolucje".

W USA format odniósł ogromny sukces, a prowadzi go Gordon Ramsay. W ubiegłym roku TVN Style pokazywało show pod pod tytułem „Piekielny hotel Gordona Ramsey". Czy czeka nas więc "Piekielny hotel Małgorzaty Rozenek"?

Będziecie oglądać?

Małgorzata Rozenek na imprezie "Party":