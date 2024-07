Mateusz Jarzębiak, znany z czwartej edycji Top Model wzbudza sporo zainteresowania. Szczególnym powodzeniem cieszy się wśród pań, które rozpływają się nad jego wyglądem. Niestety Góral jest już zajęty przez zwyciężczynię drugiej edycji show, Olgę Kaczyńską, co wielu fankom się nie podoba. Zakochani chętnie chwalą się swoim szczęściem na profilach społecznościowych, gdzie zamieszczają wspólne zdjęcia. Zobacz: Kaczyńska rozpieszcza Górala jak tylko może. Pokazała zdjęcie z łóżka

Reklama

Po zakończeniu show Góral nadal pragnie rozwijać się w modelingu i co jakiś czas raczy nas nowymi fotkami z sesji. Ostatnio również zamieścił dwa, nowe zdjęcia i fani oczywiście od razu zaczęli komentować. Pierwsze co zauważyli to brak zarostu u Mateusza. Większość internautów uznała to za błąd, ponieważ z brodą podobał im się bardziej. Mimo to Jarzębiak pozytywnie ich zaskoczył i widzą w nim potencjał na modela, czemu również dają wyraz w swoich opiniach.

Ciekawe co Olga na taką zmianę?

Zobacz: Góral i Kaczyńska pierwszy raz razem na imprezie. Na parkiecie dali z siebie wszystko

Zobacz także





Reklama

Pierwsze zdjęcia Olgi i Mateusza: