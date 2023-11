3 z 3

Dwójka starszych dzieci Kate chodzi już do szkoły, a Louis skończył rok. To sprawia, że brytyjskie media i bukmacherzy podejrzewają, że księżna urodzi swoje czwarte dziecko już w 2020 roku! Widać, że Kate uwielbia dzieci i doskonale czuje się w ich towarzystwie, dlatego nie bez powodu to ona jest ambasadorką warsztatów fotograficznych dla dzieci, promuje zdrowe odżywianie i nadzoruje powstawanie kolejnych ogrodów zabaw dla najmłodszych.

Czy plotki o czwartej ciąży księżnej Kate się potwierdzą? Co na to Meghan? Może ona też zdecyduje się po raz kolejny zostać mamą!

