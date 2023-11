Kate pokazała się w naprawdę uroczej sukience w kwiaty podczas festiwalu „Back to Nature”, który odbywał się w ogrodach w Wisley. Księżna, jak zwykle zresztą, zachwyciła swoją stylizacją. W przeciwieństwie do Meghan, wpadki raczej jej się nie zdarzają, a wybór każdej kreacji jest doskonale przemyślany i dostosowany do okazji. Tak też było tym razem!

Żona Williama pojawiła się w sukience w kwiaty od Emilii Wickstead, która kosztuje prawie 9 tys. zł! Ten model jednoznacznie rozwiewa plotki o czwartej ciąży księżnej Kate! Zobaczcie, sami...