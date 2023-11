1 z 4

Księżna Kate pojawiła się w towarzystwie Meghan Markle na finale Wimbledonu, podczas którego Serena Williams zmierzyła się z Simoną Halep. Żona księcia Williama zdecydowała się założyć dopasowaną, zieloną kreację od Dolce & Gabbana, którą miała na sobie dwa lata temu podczas podróży do Kanady. Tym wyborem księżna Kate po raz kolejny zaplusowała w oczach Brytyjczyków, ponieważ to nie pierwszy raz, gdy kilka razy pojawia się w tej samej kreacji i w przeciwieństwie do Meghan Markle nie wydaje fortuny na swoją garderobę. Oczy wszystkich zwrócone były oczywiście na brzuch Kate. Czy plotki o ciąży znów powrócą?