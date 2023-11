23 kwietnia książę Louis skończył roczek. Chłopiec to już duży kawaler. W sieci pojawiły się właśnie najnowsze zdjęcia Louisa zrobione przez jego mamę, księżną Kate. Do kogo jest bardziej podobny? Do mamy czy do taty? Sprawdźcie poniżej!

Zdjęcia księcia Louisa z okazji jego pierwszych urodzin

Książę William i księżna Kate od zawsze marzyli o dużej rodzinie. Ich pragnienia powoli się spełniają. Kate i William są rodzicami trójki: George'a, Charlotte oraz Louisa. Ostatni z nich 23 kwietnia obchodzi swoje pierwsze urodziny. Jeszcze niedawno dumni rodzice pozowali z nim do zdjęć przed szpitalem św. Marii w zachodnim Londynie, gdzie przyszedł na świat. Dziś to już duży kawaler!

Pałac Kensington, z okazji 1. urodzin księcia Louisa, opublikował jego najnowsze zdjęcia. Autorką tych uroczych i pełnych słodyczy portretów jest księżna Kate! Mama Louisa uchwyciła jego wyjątkowo radosny charakter.

Jak donosi CNN, zdjęcia księcia Louisa zostały zrobione na terenie wiejskiej posiadłości Anmer Hall we wschodniej części Anglii na początku kwietnia. Co ciekawe, ostatnie oficjalne fotografie najmłodszego dziecka Kate i Williama pojawiły się w mediach niemal rok temu, w lipcu 2018 roku, kiedy to chłopiec przyjął chrzest.

Do kogo podobny jest książę Louis?

Jeszcze niedawno książę Louis był taki malutki

