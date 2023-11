Kate może pochwalić się idealną figurą. Księżna jest mamą trójki dzieci i po każdej ciąży w ekspresowym tempie wracała do formy. Według zagranicznych mediów 37-letnia żona Williama jest nawet za szczupła i uważają, że jej waga jest niepokojąco niska. Okazuje się jednak, że księżna po prostu dba o swoją formę. Ma na to dwa sposoby! To dzięki nim cały czas może cieszyć się szczupłą sylwetką. Wiemy, jaki jest jej sekret!

Reklama

Jaki jest sekret figury księżnej Kate?

Księżna Kate nie zawsze cieszyła się tak doskonałą figurą. W czasach studenckich wyglądała zupełnie inaczej. Jednak potem poznała księcia Williama i zaczęła bardziej o siebie dbać. Zdrowy tryb życia na tyle jej się spodobał, że teraz nie wyobraża sobie życia bez aktywności sportowej. Ogromną wagę przywiązuje również do zdrowego odżywiania. Ten trend promuje także wśród dzieci, odwiedzając szkoły i ucząc dzieci, jak ważne jest zdrowe jedzenie.

Okazuje się, że sama księżna ćwiczy pod okiem trenera personalnego i ta forma treningów przynosi największe efekty. Dodatkowo jej zdrowa dieta jest ustalona przez specjalistów, którzy układają ją specjalnie dla Kate.

Księżna Kate uwielbia sport!

Widać jak dużą rolę aktywność sportowa odgrywa w życiu Kate, szczególnie podczas jej spotkań z dziećmi, kiedy wizyty odbywają się na świeżym powietrzu. Księżna nie ma problemu żeby zagrać z maluchami w piłkę, co więcej widać, że sprawia jej to ogromną radość!

Księżna Kate uwielbia spędzać aktywnie czas.

East News

Tak wyglądała księżna Kate w czasie studiów zanim poznała Williama.

Instagram

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate w plisowanej sukience za 8 tys. zł stanęła... za barem! Zobacz zdjęcia