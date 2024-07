W tej edycji "Tańca z Gwiazdami" producenci przygotowali dla widzów wiele niespodzianek, już w pierwszym odcinku. Pojawiły się nowe style taneczne, a już w przyszłym tygodniu zobaczymy wszystkie pary podzielone na dwie grupy, którym będą przewodniczyć Ania Wyszkoni i Agnieszka Sienkiewicz. Przypomnijmy: Poważna zmiana zasad w "TzG". Uczestnicy zostaną podzieleni na dwie grupy

To jednak nie koniec zmian. Jak informuje dzisiejszy "Fakt" widzów programu czeka kolejna niespodzianka. W trakcie emisji piątego odcinka na Facebooku obędzie się głosowanie, gdzie każdej z gwiazd fani dobiorą nowego tancerza lub tancerkę, oczywiście z grona tych, którzy zostaną w programie. Później uczestnicy będą mieli tylko tydzień, by przygotować się do kolejnego występu z nowym partnerem. To oznacza, że jest szansa, że Anię Wyszkoni zobaczymy ze Stefano Terrazzino czy Agnieszkę Sienkiewicz z Rafałem Maserakiem. Taka zmiana przypadła do gustu jurorce show, Beacie Tyszkiewicz:

Zmiana par urozmaici program. Jestem ciekawa, co z tego wyniknie, bo zobaczymy gwiazdy w nowej odsłonie - mówi aktorka

Szykuje się naprawdę wielka rewolucja.

Czwarty odcinek TzG: