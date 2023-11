Na początku roku Agnieszka Kaczorowska pochwaliła się nową miłością. Aktorka i tancerka zakochała się w instruktorze tańca ze swojej szkoły - Maćku Peli. Informację potwierdziła menadżerka gwiazdy, a także sami zakochani. Nie minęło kilka miesięcy, a para pobrała się w słonecznej Toskanii! Kaczorowska zdecydowała się na podwójne nazwisko.

Co gwiazda powiedziała o ukochanym.

Całe życie się zastanawiałam, skąd będę wiedziała, że to będzie ten, za którego chcę wyjść za mąż. Teraz wiem, że to się po prostu czuje. Jeśli to jest taki strzał, jak w naszym przypadku, to nie ma na co czekać. My od początku wiedzieliśmy. Dlatego z niczym nie czekaliśmy. Maciek nie czekał z zaręczynami. A potem stwierdziliśmy, że jak są zaręczyny, to będzie ślub. Od początku wiedzieliśmy, że mamy podobny pomysł na tę uroczystość. Zaczęliśmy to, jak każdy inny projekt, realizować punkt po punkcie - wyznała Kaczorowska w Plejadzie.