Wrona dba o popularność, ale i przyznaje, że nie chce jej za każdą cenę. Nie dzieli się wszystkimi z fanami czy dziennikarzami.

„Skoro ktoś czegoś o mnie nie wie, to znaczy, że nie chciałem tego pokazać. W mediach społecznościowych nie wystawiam się na pełną inwigilację. Mało jest tam mojej rodziny czy najbliższych znajomych”, przyznał w wywiadzie dla „Przeglądu Sportowego”.

Zapewne dlatego nie pokazuje zdjęć z Zofią. Czego możemy się dowiedzieć o Wronie z jego kont na Instagramie i Facebooku? Andrzej przede wszystkim promuje ideę olimpiad specjalnych, których jest ambasadorem. Dużo uwagi poświęca też działalności charytatywnej. W 2017 roku został uhonorowany tytułem „Gwiazdy Dobroczynności”. Wrażliwość na krzywdę i sprawy innych to coś, co go łączy z Zofią, która promuje ekologię i broni praw zwierząt, a także propaguje ideę slow life.