Martyna Wojciechowska i Przemek Kossakowski w rozmowie z Dzień Dobry TVN zdradzili, dlaczego zdecydowali się pokazać razem.

To jest nasz debiut na salonach. Jeżeli już mamy coś zrobić coś ze swoimi twarzami, to dobrze jest się dać wykorzystać w dobrej sprawie, więc to jest główny motyw dlaczego jesteśmy tutaj- zdradził Przemek Kossakowski.